Siracusa, Parco Archeologico: Riili "Rivedere la perimetrazione"

Rivedere la perimetrazione prevista dalle norme di attuazione del Decreto di istituzione del Parco Archeologico di Siracusa per una riqualificazione più seria anche delle zone adiacenti. A dirlo è il Presidente di Ance Siracusa, Massimo Riili.

Tanto per fare un esempio concreto: viale Ermocrate ricade in area di riqualificazione urbanistica dell’attuale PRG, ma "oggi - spiega Riili - è inspiegabilmente ingessata dal vincolo di sostanziale immodificabilità che il Parco si porta dietro".

"Con l’attuale perimetrazione del Parco Archeologico - dice Riili - non si delinea nessun nuovo strumento che consenta di avviare un percorso reale di recupero e di rigenerazione urbana. Le norme di attuazione del Parco Archeologico, così come proposte, bloccano nelle zone meno qualificate di Siracusa qualsiasi processo di reale trasformazione urbanistica di aree degradate con azioni che puntino a migliorare contemporaneamente le condizioni sociali, economiche e ambientali. Per tutelare le zone pregiate tuteliamo tutto intorno, anche se si tratta di assoluto degrado".