Siracusa, cocaina e hashish nascosta in una siepe di Piazza S. Metodio

Una siepe utilizzata come nascondiglio delle dosi di droga da spacciare.

E' stato scoperto la scorsa notte da agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti, nell’ambito dei controlli effettuati nelle piazze dello spaccio siracusano. In questa Piazza San Metodio, in una siepe, sono state trovate 15 dosi di cocaina per 2 grammi complessivi e 12 dosi di hashish pari a 13 grammi. Insieme alla droga rinvenuta anche una banconota di euro 5.

Indagini in corso per risalire all'identità degli spacciatori.