Augusta, sequestrato capannone di 5.000 metri con rifiuti industriali

Ingente quantitativo di rifiuti industriali e scarti di lavorazione, rinvenuti all’interno e all’esterno di un capannone in Contrada San Cusumano, all'interno dell'area Asi, nel territorio di Augusta.

I Finanzieri della Compagnia megarese hanno sottoposto a sequestro preventivo un’area di circa 5.000 metri quadrati per omessa bonifica e conferimento abusivo di rifiuti. Con l’ausilio di tecnici dell’Arpa di Siracusa, del Libero Consorzio e dell’Asp di Augusta è stata effettuata una campionatura dei rifiuti presenti, che ha rivelato la presenza di polvere di pirite, particolarmente nociva per la salute pubblica qualora non correttamente gestita e smaltita.

Il curatore fallimentare della società proprietaria del sito è stato, pertanto, deferito all'autorità giudiziaria.