Siracusa, aumento suolo pubblico: bocciatura del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa per la seconda volta mette all'angolo l'amministrazione, dicendo "no" all'aumento della tassa di occupazione del suolo pubblico. In precedenza l'aula si era opposta anche all’aumento della tari.

Ieri sera il Consiglio comunale ha, infatti, votato a favore della proposta di revoca della delibera di giunta che porta la firma del consigliere Salvatore Castagnino, che ha battagliato per quello che ha definito "un aumento sconsiderato della tariffa suolo pubblico".

Nella sua delibera la giunta comunale aveva rivisto le tariffe ferme al 2010, prevedendo un aumento del 20% generale, del 100% per bar e ristoranti su strade definite di prima e seconda categoria, del 200% su strade di categoria Super.