Siracusa, degrado e illegalità: daspo urbano e servizi di prevenzione interforze come contromisure

Le contromisure da adottare per contrastare il degrado urbano e l'illegalità diffusa in alcune aree dei Comuni della provincia di Siracusa al centro della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunito ieri in prefettura e presieduto dal Prefetto, Luigi Pizzi.

Presenti i rappresentanti delle forze di Polizia e i sindaci dei Comuni di Siracusa, Priolo, Melilli, Floridia, Carlentini, Francofonte, Rosolini e Sortino.

Sono state individuate, Comune per Comune, tutte le aree in cui sono evidenti degrado e illegalità e dove si riscontrano spaccio di droga, consumo di alcol, abusivismo commerciale e atti vandalici. La maggior parte dei Comuni si è già dotata dei Regolamenti i Polizia urbana che consentono l'adozione del Daspo urbano. Inoltre, i sindaci si sono impegnati a ad adottare ulteriori misure quali la limitazione dell'orario di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici nelle zone in cui si registrano assembramenti notturni e a limitare anche l'orario di vendita degli esercizi del settore alimentare e misto.

Riconfermata, infine, l'attuazione dei servizi di prevenzione interforze con l'ausilio della Polizia municipale, ricorrendo a modalità di collaborazione tr Comuni limitrofi, vista la lamentata carenza di organici.