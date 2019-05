Siracusa, rimosso container in disuso davanti al terzo cancello del cimitero

E' stato rimosso, ieri mattina, il container in disuso davanti al terzo cancello del cimitero di Siracusa.

"Un tempo - spiega l'assessore Alessandra Furnari - quel container ospitava i custodi del cimitero. Prima di eliminarlo - continua - abbiamo fatto un'analisi dei costi per sistemarlo e riutilizzarlo, ma non era assolutamente vantaggiosa come soluzione, anche perché era diventato tana di insetti e topi".

Il motivo dell'analisi dei costi per il ripristino è da ricercare nella volontà dell'Amministrazione comunale di reinserire la figura del custode, forse a seguito degli atti di vandalismo che ultimamente si sono verificati.

"Sono piccoli passi che l'Amministrazione sta muovendo rispetto ad un budget molto contenuto" - dice Furnari. E quest'ultimo non è altro che l'ultimo intervento di altri che sono stati svolti di recente tra cui il ripristino della palazzina B e della camera mortuaria.

Rimane il fatto che al cimitero di interventi ne servono ancora tanti.