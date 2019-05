Catania, nascondevano in garage 100 chili di marijuana: arrestati 2 fratelli

Sono stati trovati in possesso di 100 chili di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Per tale motivo la Polizia ha arrestato, e chiuso al carcere di piazza Lanza, i fratelli Carmelo e Vincenzo Matà, di 44 e 40 anni.

Il quantitativo di stupefacente è stato trovato nel garage di proprietà dei due, all'interno di grossi borsoni neri impermeabili.