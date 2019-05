Noto, Infiorata: chiusura con la sfilata e lo spettacolo di suoni e luci

Anche l’edizione numero 40 dell’Infiorata va in archivio: ieri la sfilata in abiti d’epoca del Corteo Barocco e lo spettacolo di suoni e luci a cura di Elisa Nieli hanno salutato l'edizione dedicata ai Siciliani in Nord America e Canada.

"È stata una manifestazione entusiasmante - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - intrisa di profondi sentimenti di riconoscenza ed emozione per tutti quei siciliani sparsi in giro per il Mondo, in particolare per quelli emigrati nel Nord America. Una manifestazione che appartiene ai netini e alla Sicilia, un successo tutto siciliano e dei siciliani ovunque si trovino nel mondo. Ringrazio tutti i miei concittadini - prosegue Bonfanti - e tutte le associazioni e i gruppi coinvolti, con in testa gli infioratori, ai quali questa festa appartiene profondamente. Grazie alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ai tantissimi volontari, ai dipendenti comunali impegnati nell’organizzazione, con plauso al settore Turismo e Cultura e ai colleghi della Giunta comunale, in particolare agli assessori Frankie Terranova e Giusi Solerte".