Siracusa-Gela, Marziano: "Buche e dissesti nel manto stradale"

Dissesto e buche sul manto stradale dell'autostrada Siracusa-Gela. La segnalazione dell'ex deputato Bruno Marziano è per il Consorzio Autostradale Siciliano, al quale il politico segnala le condizioni di precarietà e pericolosità dell'arteria.

"Per quanti anni ancora nel tratto Noto-Rosolini deve rimanere il bitume di cantiere? - chiede provocatoriamente Marziano - Per quanti anni ancora questa pericolosità. E per quanto tempo ancora vi deve essere il restringimento di carreggiata per via della rottura di un giunto? Quanto tempo accorre al CAS per riparare un giunto?

Marziano, infine, chiede un sopralluogo da parte della delegazione parlamentare regionale ad intervenire presso il Consorzio Autostrade Siciliane.