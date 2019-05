Siracusa, il presidente dei giovani Confindustria al Summit G20 YEA in Giappone

Presente anche il Presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Siracusa, Giuseppe Giardina Papa, al Summit G20 YEA 2019 (Young Entrepreneurs Alliance, la rete globale di giovani imprenditori), giunto alla sua decima edizione, tenutosi in Giappone.

I Giovani di Confindustria, ricevuti all’arrivo dall’Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace, hanno incontrato i rappresentanti del Sistema Italia in Giappone, ICE, Banca d’Italia, Istituto Italiano di Cultura riuniti in Ambasciata per un approfondimento sul mercato locale e le opportunità per le PMI.

I giovani imprenditori hanno sollecitato il G20 ad adottare misure specifiche per migliorare l'accesso al credito, sostenere le imprese sociali e i business sostenibili, investire nelle infrastrutture digitali, promuovere sistemi educativi più orientati all’imprenditorialità.

“E’ stata una esperienza molto formativa - ha commentato Giuseppe Giardina Papa – abbiamo toccato con mano le realtà più avanzate che puntano allo sviluppo sostenibile ma soprattutto abbiamo consegnato ai rappresentati del governo giapponese un messaggio politico forte: l’importanza di un mercato sempre più aperto e di accordi commerciali sempre più inclusivi che tutelino e rafforzino soprattutto le PMI”.