Indice della salute, Siracusa 67esima provincia in Italia

Siracusa 67esima provincia in Italia per incidenza delle malattie sul territorio. A dirlo è una classifica del Sole 24 Ore, frutto di un'elaborazione su dati Iqvia, ministero della Salute e Istat.

Tra gli elementi valutati dal giornale economico, non solo l'incidenza delle malattie, ma anche la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l’accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall'infanzia alla vecchiaia.

Dai dati, che prendono in esame il periodo dal 2012 al 2019, la provincia aretusea risulta 104esima per tasso di mortalità, ma 21esima per morte di tumore.

Per quanto riguarda l'aumento della speranza di vita, Siracusa si posiziona 71esima, 43esima per emigrazione ospedaliera.

I dati più positivi, in generale, arrivano dalle province del Trentino Alto Adige, seguite dalla Sardegna e dalla Lombardia, mentre le performance più negative, sempre su base regionale, sono quelle di Lazio, Basilicata e Campania.