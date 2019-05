Siracusa, piazza San Metodio: un altro arresto per spaccio

Un altro arresto per spaccio nei pressi di Piazza San Metodio a Siracusa.

Ieri pomeriggio è stato arrestato in flagranza Tullio Caia, 35 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva stupefacenti ad un assuntore arrivato a bordo di una auto. I militari dell'Arma si sono avvicinati e hanno perquisito Caia, trovandolo in possesso di 20 dosi di marijuana e 7 di cocaina, confezionate singolarmente in bustine di cellophane trasparente già pronte per lo spaccio. Anche in questo caso, la droga era nascosta negli slip. Il 35enne è stato ristretto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.