Noto, "bomba all'Infiorata": 52enne denunciato per procurato allarme

Una telefonata, nei giorni scorsi, è partita da una cabina in piazza Mazzini a Noto. Parlava un uomo di 52 anni, con una voce rauca, e annunciava l'esplosione di un ordigno tra sabato e domenica, nel centro città, durante l'evento Infiorata 2019.

Da un primo controllo, gli Agenti della Polizia di Stato non hanno individuate persone sospette in zona.

A seguito di indagini, grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza, la Polizia è riuscita a risalire al presunto autore della telefonata, che è stato denunciato. Si tratta di M.P., di Noto, denunciato per procurato allarme.