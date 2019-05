Rosolini, l'Avis dona un podio leggio al Comune

Un podio leggio è stato donato dall'Avis al Comune di Rosolini per conferenze. La consegna è avvenuta ieri. Presenti il sindaco Pippo Incatasciato e la Presidente dell'Avis Rosolini Marinella Errante.

"Un dono molto gradito che dimostra grande sensibilità e disponibilità nei confronti dell’Ente. Colgo l’occasione per ringraziare l’Avis anche per la meritoria attività che svolge nel nostro territorio" - ha commentato il sindaco