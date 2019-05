Parco degli Iblei, interrogazione della deputata Rossana Cannata

Interrogazione parlamentare del deputato regionale, Rossana Cannata, per chiedere al Governo Regionale se, a distanza di oltre un decennio dall’emanazione della norma che prevede l’istituzione del Parco degli Iblei, non ritenga opportuno interpellare nuovamente gli enti locali, i cittadini e tutte le aziende con interessi sull'intero territorio, per raccogliere il loro parere.

“L’idea di Parco che si sta portando avanti - spiega la componente della Commissione Attività produttive - potrebbe cambiare l’identità economica, produttiva e sociale del territorio senza una preventiva valutazione di quelli che potrebbero essere i futuri risvolti sociali, economici e di sviluppo del territorio stesso. Ne chiederò la trattazione con audizione in Commissione congiunta Ambiente e Territorio e Attività produttive, al fine di poter analizzare le istanze e trovare una risposta incisiva che si possa portare al tavolo del Ministero dell’Ambiente per intervenire sulle troppe incognite legate alle ripercussioni sullo sviluppo economico del territorio, in particolare sulla filiera locale dell’agroalimentare che inevitabilmente sarà portata a subire a causa della realizzazione di un’area naturalistica estesa su una superficie per circa la metà del territorio dell’ex provincia di Siracusa”.