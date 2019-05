Siracusa, tragedia durante il Memorial Luciano Marino: in incidente muore 54enne

Tragedia durante una gara ciclistica amatoriale, il Memoriale Luciano Marino, in programma oggi lungo la Sp14. Erano passati poco più di 20 minuti e la carovana era giunta all'altezza dello svincolo per Canicattini Bagni, quando lo scooter sui cui viaggiava Fortunato Marino, figlio dell'uomo a cui la manifestazione è dedicata, ha impattato contro un'ambulanza, intervenuta per soccorrere un ciclista che era scivolato. L'impatto gli è stato fatale: l'uomo, 54 anni, è deceduto e anche l'arrivo dell'elisoccorso non è stato utile.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.