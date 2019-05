Sandro Campagna nella International Swimming Hall of Fame

Sandro Campagna ieri notte è entrato ufficialmente nella International Swimming Hall of Fame, il più importante riconoscimento internazionale riservato ad ex atleti del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi e del nuoto sincronizzato. La cerimonia si è svolta a Fort Lauderdale, in Florida, alle ore 19 locali (l'una di notte in Italia).

Campagna è stato infatti premiato per la sua straordinaria carriera internazionale, iniziata con la calottina dell' Ortigia, società nella quale è cresciuto debuttando in serie A1 nel 1980 e giocando per dieci stagioni, prima di passare alla Roma.

I suoi più grandi successi sono legati alla Nazionale italiana con la quale ha vinto tutto. Campagna infatti è stato tra i leader di quello straordinario Settebello che, all'inizio degli anni '90, sotto la guida di Ratko Rudic, ha vinto un oro olimpico (Barcellona '92), un oro europeo (Sheffield '93) e un oro mondiale (Roma '94). Tecnica, forza, carisma, doti che lo caratterizzano anche nella sua carriera da allenatore, anch'essa ricca di medaglie, compreso un oro mondiale conquistato a Shangai nel 2011, alla guida dell'Italia.

Il Circolo Canottieri Ortigia si congratula con Sandro Campagna, che "di questa società è stato il simbolo e il trascinatore, insieme all'indimenticabile Paolo Caldarella, in un'epoca, gli anni '80, nella quale il club biancoverde è riuscito a giocare più volte i play-off scudetto".