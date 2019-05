Eurovision, Italia seconda con "Soldi" di Mahmood

Duncan Laurence con 'Arcade' in gara per l'Olanda ha vinto l'edizione 2019 dell'Eurovision Song Contest a Tel Aviv. Al secondo posto l'Italia con 'Soldi' di Mahmood che è stata battuta sul filo di lana del voto dopo essere stata per una buona parte della gara in testa.

Al terzo posto si è classificata la Russia con 'Scream' interpretata da Sergey Lazarev.