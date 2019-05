Augusta, due rumene sorprese a rubare in un supermercato: arrestate e liberate

Coppia di donne rumene, residenti nel Ragusano, sorprese a rubare in un supermercato di Augusta: arrestate e poi liberate.

Le due donne, di 35 e 32 anni, ieri pomeriggio, dopo essere entrate in un supermercato di contrada Scardina, si sono presentate alla cassa con pochi prodotti, In realtà, come appurato successivamente dai Carabinieri, intervenuti su chiamata dei dipendenti dell'esercizio commerciale, nascondevano nelle borse prodotti alimentari, fra i più costosi. La refurtiva è stata restituita e le due donne dopo l'arresto, sono state rimesse in libertà, poiché risultavano incensurate.