Prof sospesa, la disobbedienza solidale dei colleghi della Facoltà di Architettura di Siracusa

La vicenda dell'insegnante sospesa per il video realizzato dai suoi studenti che paragonavano il Decreto sicurezza di Salvini alle leggi razziali del periodo fascista, continua a far discutere con prese di posizione nette e decise.

A Siracusa c'è da registrare l'iniziativa dei docenti della Facoltà di Architettura. A comunicarlo è il prof Carmelo Negrelli, ordinario di Pianificazione urbanistica alla facoltà di Architettura. Domani mattina, prima di cominciare la lezione al IV anno di architettura mostrerà le immagini che i ragazzi dell’istituto industriale di Palermo hanno inserito nel tanto discusso nel power point, dopo di che spiegherà l’importanza della libertà di pensiero e di espressione soprattutto nella scuola per docenti e studenti. "Poi - annuncia - posterò il video chiedendo un provvedimento disciplinare. Lo stesso faranno altri colleghi durante la settimana".