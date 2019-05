Noto, stamattina il Galà degli Infioratori: il sindaco "una sinfonia che risuona grazie a una grande orchestra"

Sono stati premiati, questa mattina, al teatro Tina Di Lorenzo di Noto infioratori durante il Gran Galà della 40^ edizione dell’Infiorata.

"L’Infiorata è una sinfonia che ogni anno risuona grazie a un’orchestra perfetta, in cui ogni strumento sa bene cosa fare e lo fa egregiamente" - ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti.

Sul palco sono saliti anche i rappresentanti delle comunità di Siciliani in America presenti a Noto in questi giorni. Il Gran Galà si è concluso con un omaggio a Carlo Lalicata, artista netino recentemente scomparso e che è stato uno dei primi a credere nell’Infiorata ed anche componente storico della commissione che ogni anno si riunisce per scegliere i 16 bozzetti da realizzare in via Nicolaci.

Domani sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti. Alle 11.30 al teatro Tina Di Lorenzo, è il momento di Inda Experience, organizzata in collaborazione con la Fondazione Inda e NotoMusica: l’attrice Maddalena Crippa (Ecuba ne “Le Troiane”) dialogherà con Loredana Faraci, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, sui temi centrali del 55° ciclo di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa.

Nel pomeriggio il Corteo Barocco,.