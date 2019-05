Un viaggio sul filo dei ricordi e, ovviamente, della musica dei Denovo, un gruppo che ha profondamente segnato la storia della musica italiana negli anni ottanta sino all’alba degli anni novanta partendo da Catania e rompendo l’egemonia fiorentina del momento. L’occasione è stata data ieri sera dalla presentazione del libro “Non nasconderti - Sotto il palco e dentro le canzoni dei Denovo” di Sergio Azzarello nel dehors Mokambo.

A conversare con l’autore sono stati il giornalista Pucci Attardi e Luca Madonia, una delle colonne del gruppo che dallo scioglimento della formazione ha intrapreso - come Mario Venuti, altro componente di primissimo piano - una lunga carriera da solista. Ed è stato proprio Luca Madonia a escludere che nel futuro, almeno quello più prossimo, ci possa essere in vista una reunion dei Denovo. L’incontro, che ha aperto il programma degli appuntamenti estivi di Mokambo Diffuso, è stata ovviamente l’occasione per andare a spigolare, attraverso le pagine del libro di Sergio Azzarello, quegli intensi anni che hanno visto i Denovo irrompere sulla scena musicale italiana.



Luca Madonia ha parla di una sorta di “effetto sorpresa” in un’Italia musicale che non vedeva brillare le realtà del Sud e dalla Sicilia in particolare. Luca Madonia, ricordando gli inizi in una cantina a Catania “che non era certo la realtà che è diventata oggi”, ha anche sottolineato come “tutti noi avessimo un’unica ambizione: fare musica, la musica che piaceva, per bene. Al meglio delle nostre capacità”. Particolare il legame anche con Siracusa dove i Denovo sono stati più volte protagonisti soprattutto in occasione del Magna Grecia Festival, una delle manifestazioni - di quel periodo - di maggior spessore dell’intera Italia meridionale. Tra gli aneddoti anche quello del primo incontro con Carmen Consoli: la “cantantessa” in quel momento era soltanto una quattordicenne che per seguire un concerto dei Denovo in provincia di Catania finì per l’arrampicarsi in condizioni davvero improbabili su un rialzo. Ripetuta la professione di “devozione” da parte di Luca Madonia per i Beatles e Jhon Lennon in particolare. “Porto ancora con me l’emozione vibrante quando lo incrociai a Londra. Avevo solo dodici anni e convinsi mia madre a portarmi ad Abbey Road. Di quell’inoltro conservo ancora una polaroid che per me è un autentico cimelio”.