Pachino, la chiesetta sconsacrata di san Francesco di Paola di Marzamemi diventa un Museo del Mare

La chiesetta sconsacrata di san Francesco di Paola di Marzamemi, a Pachino, sarà restaurata e destinata ad accogliere una serie di reperti di archeologia subacquea.

Un vero e proprio museo del mare che diventerà realtà entro 6 mesi, grazie ad un finanziamento regionale di 600mila euro, fondi che rientrano nel “Patto per la Sicilia – Fondo di Sviluppo e Coesione 20014-2020”. Nella chiesetta è previsto anche il recupero degli altari laterali, mentre sul prospetto principale sarà eseguito il restauro delle parti in pietra arenaria.

Derubata in passato di ogni ornamento barocco, la chiesa di San Francesco di Paola, sottoposta a vincolo monumentale nel 2001, potrà dunque entrare presto nel circuito dei siti museali dell’Isola. Era stato l’assessore ai Beni culturali Sebastiano Tusa a immaginare di trasformarla in un Museo del Mare anche per la sua vicinanza con la Tonnara di Marzamemi, anch’essa oggetto di un progetto di restauro che partirà a breve.

"Ho visitato l’immobile nell’estate dello scorso anno – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – e ho assunto l’impegno di recuperare un progetto fermo da tempo. A lavori ultimati, la chiesetta riqualificata non potrà che impreziosire il borgo marinaro e diventare uno spazio culturale identitario".