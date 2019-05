Rai Italia racconta l’emigrazione siciliana in America, oggi le telecamere a Canicattini Bagni

Le troupe della Rai, questa mattina, al Museo Civico Tempo, a Canicattini Bagni. Presto in onda in tv la storia dell’emigrazione siciliana in America del Comune di Canicattini.

Il Museo Civico Tempo sul fenomeno migratorio dalla fine ‘800 alla metà del ‘900 in America, presenta una delle più ricche e approfondite sezione dedicate all'emigrazione siracusana.

Le riprese di Rai Italia sono proseguite nel pomeriggio sulla Scuola comunale di Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, “Mani giovani per Antichi Mestieri”, che il Comune di Canicattini Bagni ha avuto finanziato dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e che coinvolge anche i centri di Floridia e Solarino attraverso la rete dei piccoli Musei Etnografici.