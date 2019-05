Donazione del midollo osseo, Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide si impegnano per la sensibilizzazione

Firmato, stamattina, al Comune di Canicattini Bagni, il protocollo d’intesa tra l'ente e Palazzolo Acreide, con il Lions Club International di Palazzolo Acreide per la zona montana, e la sezione ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) di Lentini in rappresentanza dell’ADMO Regione Sicilia Onlus.

L'obiettivo è promuovere la campagna di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo, incrementando così il numero dei donatori iscritti al registro regionale e quindi al registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).

La Sicilia, stando ai dati al 31 Dicembre 2017 del Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo, conta 12.080 donatori rispondenti ai criteri di reclutamento, ovvero solo il 4,71% rispetto alla popolazione residente compresa tra i 18 e i 55 anni, pari a 2.565.721 abitanti. In Sicilia le donazioni totali da donatore adulto sono state solo 89.