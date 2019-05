Augusta, sequestrati 500mila prodotti contraffatti e non sicuri per i consumatori: tra questi anche giocattoli

Sequestrati 500mila prodotti, all'interno di un esercizio commerciale ad Augusta, già pronti per essere venduti, ma contraffatti e non sicuri per il consumatore.

L'operazione è stata eseguita dalla Guardi di Finanza di Siracusa.

In particolare, sono stati rinvenuti: 16.067 giocattoli privi di marchio CE e 431.924 prodotti commerciali non conformi alle previsioni previste nel Codice del Consumo.

La vendita dei prodotti avrebbe fruttato all’attività commerciale oltre 5 mila euro di guadagno.