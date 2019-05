Floridia, rapina, violenza e furto: 3 anni e 9 mesi di reclusione per una 48enne

Deve espiare una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione in carcere per un cumulo di pene per i reati: rapina aggravata e tentata violenza privata, commessi a Siracusa nel gennaio 2001, e furto aggravato commesso sempre a Siracusa nell’ottobre 2009.

Ieri, i carabinieri, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Angelina Greco, siracusana, 48 anni, casalinga, pregiudicata.

La donna è stata condotta al carcere Piazza Lanza di Catania