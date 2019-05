Augusta, carenze igienico-sanitarie: sanzionate 5 attività

Cinque attività ispettive ad Augusta effettuate da Carabinieri e personale Asp all'interno di esercizi commerciali. In particolare, passati al setaccio: 2 pub, 1 gelateria, 1 bar ed 1 ristorante. Tutte sono risultate carenti nelle norme igienico-sanitarie e strutturali.

Appurata una precaria pulizia dei servizi igienici, trovati mobili ed attrezzature fatiscenti, e la non corretta tenuta dei registri HACCP (strumento dove è obbligatorio annotare le pulizie effettuate e le temperature dei frigoriferi). Per ognuna delle violazioni contestate sono state comminate sanzioni amministrative tra i 1.000 ed i 5.000 euro.

Inoltre, l'Asp ha imposto prescrizioni alle quali gli esercizi dovranno ottemperare, nell'ambito di preparazione dei cibi per celiaci, analisi sulla qualità dell’acqua, sostituzione dei servizi di aspirazione dei bagni e il ripristino della funzionalità degli scaldabagni.