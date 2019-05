Siracusa, deserta l'Aula ieri in Consiglio comunale: cade la sessione

Cade la sessione consiliare, convocata in seconda seduta ieri sera, per mancanza di numero legale già dalla sera prima.

In aula presenti solo 10 consiglieri, guidati dal vice presidente del consiglio comunale, Michele Mangiafico.

Il consiglio comunale torna a riunirsi lunedì 20 alle 18,30. Quattro i punti all'ordine del giorno.