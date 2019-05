Avola, tenta rapina armato di tavola in legno con chiodi: arrestato

Avrebbe tentato una rapina in un supermercato in via Fratelli Bandiera, ad Avola, armato di una tavola in legno ricoperta di chiodi. L'uomo, già sottoposto alla libertà vigilata in una struttura sanitaria, è stato rintracciato, poco dopo, dalla Polizia in Piazza Don Minzoni. Si tratta di Domenico Tedeschi, 39 anni di Noto, il quale inizialmente ha tentato di fuggire.

L'uomo, fermato ed arrestato con l'accusa di tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale è stato tradotto in carcere.

Inoltre, Tedeschi è stato trovato in possesso di una siringa per l'assunzione di eroina ed è stato segnalato all'Autorità competente.