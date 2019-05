Crisi al Governo, è lite tra Salvini e Di Maio su vicenda migranti

E' scontro ancora al Governo sulla questione migranti. Sulla vicenda della Sea Watch, la nave della Ong tedesca bloccata a 15 miglia da Lampedusa dopo aver soccorso 65 persone, Matteo Salvini si scaglia contro il premier conte: "non c'è presidente del Consiglio o ministro Cinquestelle che tenga, in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più".

Luigi di Maio: "la sua arroganza ricorda quella di Renzi, di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e non ne sentiamo la mancanza".