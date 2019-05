Siracusa, meno reati e meno stranieri nelle strutture di accoglienza nel 2019

A Siracusa nel 2019 reati in calo del 12%, mentre gli stranieri ospiti nelle strutture di accoglienza sono diminuiti del 38%. Lo rivela Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega secondo il quale tutto ciò sarebbe effetto del Decreto Sicurezza di Matteo Savini

In Sicilia, complessivamente, i reati sono diminuiti dell’8,9% rispetto al primo trimestre di un anno fa. Oltre a Siracusa con -8,7%, si registrano -15,8% a Caltanissetta; -14% ad Agrigento; -2,1% a Catania; 10,3% a Enna; -12,5% a Messina; - 10,2% a Palermo; -9,3% a Ragusa; - 8,7 a Trapani.

In tutta la Sicilia, si riducono anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. Erano 14.551 al 13 maggio 2018, sono diventati 8.342 al 13 maggio 2019 (-42,67%): oltre a Siracusa con - 38,24%, si registrano - 46,99% a Trapani; -52,65% a Caltanissetta; -21,83% ad Agrigento; -68,71% a Catania; -22,69% a Enna; -23,29% a Messina; -27,19% a Palermo; -35,84% a Ragusa.