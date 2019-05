Siracusa, rifiuti: via alla rimozione dei cassonetti nel quartiere Tiche

Continuano le operazioni di rimozione dei cassonetti per al città di Siracusa, in favore della raccolta porta a porta. A darne notizia è la Tekra, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana.

La prossima settimana toccherà al quartiere Tiche secondo il seguente calendario: giorno 20 maggio via Gianni (compreso S. Panagia incrocio via Marzamemi) e via Marzamemi; il giorno 21 maggio via Portopalo, via Palazzolo e via Pachino; il giorno 22 maggio via Sortino, via Cassaro e via Ferla; il giorno 23 maggio via Carlentini; ed il giorno 24 maggio via Lentini.