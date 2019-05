Siracusa, due linee di bus navetta per il fine settimana

Istituiti i bus navetta verso Ortigia per la giornata di domani, sabato 18 maggio e domenica 19 maggio. I percorsi che seguiranno sono i seguenti:

- Sabato 18 Maggio:

Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 servizio per il Cimitero Comunale

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il percorso già in suo.

Dalle ore 22.00 alle ore 01.00 Partenza dal Parcheggio Von Platen, Viale Luigi Cadorna, Viale Regina Margherita, Corso Umberto, Riva Garibaldi, via Chindemi, via XX Settembre, Piazza Pancali (Capo Linea), Corso Umberto, Viale Regina Margherita, Viale L. Cadorna, Parcheggio Von Platen.

- Domenica 19 Maggio:

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il percorso già in suo.

Dalle ore 22.00 alle ore 01.00 Partenza dal Parcheggio Von Platen, Viale Luigi Cadorna, Viale Regina Margherita, Corso Umberto, Riva Garibaldi, via Chindemi, via XX Settembre, Piazza Pancali (Capo Linea), Corso Umberto, Viale Regina Margherita, Viale L. Cadorna, Parcheggio Von Platen.