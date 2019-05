Siracusa, veto ai blocchi nella zona industriale: l'Ugl chiede un incontro al Prefetto

Prosegue il dibattito sull'ordinanza del Prefetto, che pone il divieto di blocchi dovuti a sciopero in 12 punti dell'area industriale siracusana.

Oggi interviene l'Ugl: "Questa ordinanza prefettizia, in un momento così difficile per le varie vertenze aperte, può - scrive il segretario generale, Antonio galioto - compromettere in qualche modo corrette relazioni sindacali che nel corso di questi anni nel nostro territorio in qualche modo hanno dato risposte importanti per i lavoratori e per i cittadini. Facciamo appello al Prefetto - conclude - per un incontro che possa chiarire la questione, e siamo consapevoli delle leggi che disciplinano il diritto allo sciopero e alla manifestazione sindacale anche nel rispetto della Costituzione".