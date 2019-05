Siracusa, Lo Iacono risponde al M5s su aumenti tariffe: "Naturale evoluzione dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti"

"I conti di un ente non possono che trovare giovamento dall’aumento delle tariffe" - così l'assessore al Bilancio, Nicola Lo Iacono, replica alle dichiarazioni dei consiglieri comunali del Movimento cinque stelle che, in una nota, si dicevano "preoccupati" per le casse del Comune.

"Giova - spiega Lo Iacono - ricordare che i tanto contestati aumenti deliberati dalla Giunta, fatta eccezione per un paio di servizi per i quali si è ritenuto autonomamente di poter adottare degli adeguamenti più consistenti, costituiscono la naturale evoluzione dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti cui ha fatto seguito la delibera adottata dal Consiglio Comunale lo scorso mese di dicembre. "

"Non può sottacersi, inoltre, che il Movimento 5 Stelle, per un verso, non pare abbia adottato scelte di politica economica che siano risultate determinanti e risolutive per la sorte degli Enti nei quali svolgono attualmente attività di governo e, per altro verso, è risultato determinante nel privare la città di Siracusa di oltre

13. 000.000 (tredici milioni di euro) relativi al bando periferie. - continua Lo Iacono - Ad ogni buon conto, posto che l’Amministrazione del Sindaco Italia non si è mai sottratta al confronto democratico, in quanto ritenuto costruttivo per il bene della città e per la soluzione ai tanti problemi che affliggono la cittadinanza, si coglie l’occasione per invitare pubblicamente gli esponenti del Movimento 5 stelle ad un tavolo tecnico da tenersi nel corso della prossima settimana presso gli Uffici della Ragioneria così da prospettare ed illustrare i criteri che hanno ispirato la predisposizione della bozza del bilancio di previsione che, si ricorda, essere stata elaborata in tempi assai ristretti rispetto a quanto non sia stato fatto nell’ultimo decennio".