Sistema Cappotto Termico, ente scuola edile-Opt Siracusa e Università organizzano un seminario

Fornire al Sistema delle Imprese Edili della provincia di Siracusa, ai professionisti e tecnici, ai lavoratori e agli studenti dell’Università gli strumenti di conoscenza approfonditi sulle qualità del prodotto, procedure, tecniche e vantaggi economici ed ambientali del Sistema Cappotto Termico. Questo l'obiettivo del Seminario teorico-pratico promosso nell’ambito del Piano delle iniziative previste dal Protocollo di collaborazione siglato dall’Opt di Siracusa e dalla Struttura Didattica Speciale di Architettura dell’Università degli Studi di Catania.

L'evento, fissato per martedì 21 maggio, avrà inizio dalle 9 per concludersi alle 19. Il seminario è diviso in due parti.

La prima in aula vedrà gli interventi e i saluti di Alberto Di Stefano Presidente dell’Opt di Siracusa, di Massimo Riili Presidente Ance Siracusa, di Francesco Giunta Presidente dell’Ordine Provinciale degli Architetti e di Sebastiano Floridia presidente dell’ordine degli Ingegneri di Siracusa. La seconda parte prevede una esercitazione pratica dimostrativa con una posa in opera di un Sistema Cappotto Termico che si effettuerà sempre nell’area cantiere Opt nel perimetro della struttura di Viale Ermocrate.