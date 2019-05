Siracusa, gioco illegale in un bar: sanzionato titolare per 45mila €

Al setaccio bar ed esercizi commerciali grazie a intensi controlli effettuati da Polizia di Stato, Polizia Amministrativa, Polizia Municipale e Carabinieri.

Nel mirino delle ispezioni è finito un bar in via Elorina, nel quale sono stati rinvenuti apparecchi da gioco privi delle necessarie autorizzazioni, e scollegati alla rete statale di raccolta del gioco, per cui non consentivano la lettura delle somme di denaro giocate.

Le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro, il titolare è stato denunciato per 45mila euro.

Inoltre, l'Asp ha sequestrato 12 chili di generi alimentari scaduti