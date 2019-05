Siracusa, denunciato per ricettazione, il bottino: occhiali da sole e dispositivi elettronici

Era stato notato in corso Timoleonte con un borsone in mano. Ma, l'uomo, alla vista degli Agenti della Polizia di Stato di Siracusa avrebbe accelerato il passo, probabilmente per sfuggire ad un possibile controllo. Da qui sono scattati gli accertamenti. L'uomo, C.T., 39 anni, siracusano, già conosciuto alle forze di Polizia, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso un personal computer, un lettore dvd, una cornice digitale, un telefono cellulare e tre paia di occhiali da sole, dei quali l’uomo non sapeva fornire indicazioni sulla provenienza.

Il 39enne è stato denunciato per il reato di ricettazione.