Prima Divisione, domenica l'Eurialo affronta il Virtus Floridia

L'Eurialo affronterà, domenica 19 maggio alle 11 al PalaCorso, la Virtus Florida per la quart’ultima giornata del campionato di Prima Divisione di pallavolo femminile.

Le aretusee puntano alla conquista dei tre punti per risalire la classifica e cercare di raggiungere una posizione intermedia.

"Auspico un’inversione di tendenza in questa parte finale di stagione – dice il tecnico Drago – e chiedo alle ragazze di dare tutto. Domenica sarà una partita impegnativa contro una squadra da non sottovalutare. Dobbiamo però provarle tutte per vincere. Purtroppo nei momenti più importanti delle partite, spesso manchiamo di personalità e questo ci è costato molti punti in campionato. Non meritiamo la posizione che occupiamo in graduatoria, ma abbiamo ancora tempo per risalire un po' la china".