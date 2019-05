Noto, parte l'Infiorata: la realizzazione dei bozzetti durerà tutta la notte

Si alza il sipario, ufficialmente, oggi sulla 40esima edizione dell’Infiorata di Noto, quest’anno dal tema “Vieni ca ci cuntu - Storie di Siciliani in America”.

Alle 17, infatti, all’inizio di via Nicolaci sarà dato il via alla realizzazione dei 16 bozzetti. Le operazioni dureranno tutta la notte, trasformando via Nicolaci in una bottega d’arte all’aperto e in pieno centro storico.

Al taglio del nastro, preceduto dalla sfilata in centro dei Musici e Sbandieratori Città di Noto e degli infioratori, seguirà il momento istituzionale previsto in Sala Gagliardi di Palazzo Trigona in via Cavour.

Qui, alle 17.30 e dopo l’inaugurazione dell’allestimento di Casa America a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, sono in programma i saluti del sindaco Corrado Bonfanti, dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, delle parlamentari nazionali elette nelle circoscrizioni Estere on. Fucsia Fitzgerald Nissoli e on. Francesca La Marca, del delegato del Ministero degli Affari Esteri Giovanni Maria De Vita, della Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Mary Ellen Countryman e del Capo Missione del Governo di Canada presso la Santa Sede Isabelle Savard.

Poi l’attenzione si sposterà nel cortile del Convitto delle Arti, dove è in programma l’inaugurazione della mostra “E le stelle stanno a guardare” del fotografo Santi Visalli, siciliano emigrato negli States, e la presentazione del libro del giornalista Lucio Luca dal titolo “Dall’altra parte della luna”, durante la quale saliranno sul palco anche Joe Mioli e Paul Perrotta, rappresentanti delle comunità sicilane in America, e Anna Maria La Bianca, stilista con chiari origini siciliane.