Siracusa, stasera manutenzione al serbatoio di Bufalaro Alto: possibile carenza idrica anche domani

Rinviati a oggi i lavori di manutenzione alle tubazioni della pompa che dal serbatoio di Bufalaro Alto rilancia acqua verso le frazioni di contrada Sinerchia e Belvedere, previsti per ieri ma rinviati causa maltempo.

A darne notizia è la Siam che annuncio l'inizio delle operazioni, a partire dalle 20, alle tubazioni della pompa che dal serbatoio di Bufalaro Alto rilancia acqua verso le frazioni di contrada Sinerchia e Belvedere, previsti per ieri ma rinviati causa maltempo.

Una riduzione della pressione idrica potrebbe verificarsi durante tutta la notte e fino a tutta la mattina di domani, 18 maggio, nella zona medio alta di Siracusa: viale Epipoli, via Necropoli Grotticelle, viale Tica, via Tisia, viale Zecchino, via Filisto e zone limitrofe e nella zona di contrada Sinerchia e Belvedere.