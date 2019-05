Rosolini, sorpresi a rubare arance: in due finiscono ai domiciliari

Dovranno rispondere di furto aggravato. Si tratta di Luigi Avolese, 39 anni e Giuseppe Sipione, 49 anni, di Rosolini, entrambi con precedenti.

I due si sono introdotti all’interno di un terreno per raccogliere arance che hanno poi caricato nella loro auto. Il caso ha voluto che il proprietario del fondo, transitava in zona e, notando degli estranei nella proprietà, ha chiamato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno fermato, all’uscita dal fondo, i due con diversi sacchi pieni di arance, per un totale di circa 250 chili. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due, condotti in caserma, sono stati dichiarati in stato di arresto e poi ristretti ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa.