Siracusa, spacciava marijuana e cocaina in via Algeri: arrestato

E' stato sorpreso, dai Carabinieri, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente all'interno di un condominio in via Algeri, a Siracusa.

Per spaccio è stato arrestato Gabriele Cacciatore, 22 anni, disoccupato e pregiudicato.

I controlli sono scattati a seguito di un'osservazione a distanza dei militari che avevano notato uno strano via vai dallo stabile.

Il ragazzo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 19 dosi di marijuana e 4 dosi di cocaina. Cacciatore è stato tradotto ai domiciliari.