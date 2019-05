Siracusa, i ragazzi del Fermi realizzeranno sistemi per consentire l’accesso ai treni a disabili

Saranno impegnati, a partire da settembre e per tre anni, gli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale Superiore “Enrico Fermi” di Siracusa nella progettazione di sistemi, macchine ed apparecchiature che saranno montate nelle stazioni della ferrovie italiane per consentire l’accesso ai treni a disabili, anziani e chiunque possa avere difficoltà motorie e di deambulazione ( anche per l’accesso di passeggini, viaggiatori con valigie pesanti, etc).

L'impegno è stato messo nero su bianco, in un protocollo d'intesa, firmato con l'associazione Fiaba, la principale organizzazione nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali.

Il progetto sarà poi fornito al Gruppo Ferrovie dello Stato.