Trasporti, oggi sciopero nazionale Usb di 9 ore

Trasporto pubblico nel caos oggi per lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb, Unione sindacale di base.

Incroceranno le braccia anche dipendenti di alcune delle principali aziende nazionali nei settori del trasporto marittimo,trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario. Per il trasporto aereo l'astensione è programmata per martedì. Treni a rischio dalle 9 per 9 ore; trasporto pubblico locale (metro,tram e bus) fermo 4 ore con modalità diverse da città a città.Traghetti fermi 24 ore