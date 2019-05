Napoli, arriva Salvini: scontri tra manifestanti e Polizia

Scontri tra forze dell'ordine e manifestanti all'ingresso di piazza del Plebiscito, a Napoli, nei pressi del palazzo della Prefettura dove si è tenuto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro Salvini. La polizia ha effettuato una carica per allontanare i manifestanti che hanno lanciato delle transenne e dei fumogeni contro i poliziotti. La situazione è poi tornata alla normalità. I manifestanti, però, si sono successivamente spostati in piazza del Plebiscito, davanti l'ingresso della Prefettura di Napoli, dove era riunito il Comitato.