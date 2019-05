Siracusa, il Comitato scuole sicure pronto ad impugnare il Piano della mobilità sostenibile

Iil Comitato Scuole di Siracusa impugnerà il Piano urbano della Mobilità Sostenibile, promuovendo ricorso al Tar, che sarà formalizzato entro il termine di 60 giorni dall’approvazione dello strumento da parte del Consiglio comunale.

“Le scuole - sottolinea Gianluca Belviso, componente del direttivo del Comitato - rappresentano “le aziende”, che fra impiegati, docenti, studenti e visitatori, contano il più alto numero di utenti al loro interno, e pertanto sono parti in causa che non possono essere estromesse dalla pianificazione, pena la non validità del piano stesso. L’urgenza di realizzare percorsi viari sicuri, fluidi, con annesse alternative, da e verso i principali istituti scolastici del capoluogo, dove confluiscono alunni di tutta la provincia e in vista dell’incremento dell’offerta formativa universitaria anche da altri territori siciliani, si è manifestata anche oggi, in seguito ad un “banalissimo” temporale. Sembra assurdo continua - che per cattiva manutenzione delle caditoie, per non aver mai predisposto un piano di defluizione delle acque meteoriche, o non aver provveduto in tempo a rimuovere conche e affossamenti dal manto stradale, diversi istituti, specie quelli dell’area della Borgata e della zona pre-umbertina, come il Corbino o l’Istituto Rizza, abbiano avuto gli accessi inabissati, tanto che diversi sono stati i ragazzi entrati in classe bagnati,, anche nella zona alta della città”.