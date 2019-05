Siracusa, vagava per il viale Tunisi in possesso di droga: arrestato

Si aggirava ieri sera, intono alle 22, in viale Tunisi, a Siracusa, con fare sospetto. Da qui i Carabinieri hanno deciso di effettuare su quell'uomo dei controlli che lui però avrebbe cercato di eludere. L'uomo, Damiano Mollica, 28enne siracusano, pregiudicato, è stato trovato in possesso di tre confezioni in plastica sottovuoto nascoste nelle tasche interne del giubbotto che indossava, di cui due contenenti complessivamente oltre 150 grammi di cocaina e, una terza, contente più di 20 grammi di marijuana. L'uomo è stato arrestato e tradotto al Cavadonna.