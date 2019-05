Tombini scoperchiati e allagamenti, Siracusa sotto scacco dal maltempo

Tombini scoperchiati, strade allagate e traffico in tilt. Così si è svegliata questa mattina Siracusa: sotto il rumore della pioggia scrosciante, e sotto scacco del maltempo che ha paralizzato l'intera città. Disagi da via Malta, dove l'acqua piovana ha raggiunto le autovetture quasi ad altezza sportello, fino al quartiere Akradina. Proprio qui, un lettore ci segnala una serie di tombini scoperchiati in via Filisto, molto pericolosi per gli automobilisti.

Totalmente allagata piazza Euripide. Isolate le zone mare.

Dopo la bomba d'acqua di questa mattina è tornato il sole, che però è destinato a sparire nuovamente. In giornata infatti, secondo IlMeteo.it, torneranno le nuvole e una pioggia debole che potrebbe creare nuovamente disagi. Di tutt'altro registro il meteo per domani: sole e caldo. Buono il fine settimana